Juve Stabia, torna l'entusiasmo Troest: «Salvezza passa per il Menti»

di Gaetano D'Onofrio

Pian piano sta tornando ad essere il “Dio del Tuono”, come i tifosi lo hanno ribattezzato per le origini e l’incredibile somiglianza al personaggio dei fumetti, Thor. C’è tanto di Magnus Troest nel ritorno alla vittoria della Juve Stabia a Trapani. Dopo un avvio difficile, in cui anche lui, autentico dominatore della difesa meno battuta d’Italia lo scorso anno, non era riuscito ad esprimersi secondo i suoi consueti standard, il centrale danese sembra in crescita, come tutta la squadra di Caserta: “Sto bene, finalmente. Ho avuto un inizio di campionato difficile, lo so benissimo, anche per i carichi di lavoro dell’estete, e ci ho messo un po’ in più per ritrovare la condizione. Molti mi hanno preso in giro dopo il taglio dei capelli – sorride -, ma in realtà era normale andasse così. Semmai è la categoria che è più dura della C. Sto crescendo, insieme ai ragazzi, e Trapani è stata una tappa fondamentale”. Tre punti per ripartire: “Una vittoria per il morale, più che per la classifica, rischiavamo di entrare in un tunnel da cui è difficile uscire. Va bene così, ma ora serve continuità”. Il Menti la vera ricetta per la salvezza: “Non ci sono dubbi. Col Pordenone è un ottimo banco di prova per tutti, per la città che deve restarci sempre al fianco, per noi. In casa dobbiamo conquistare i punti per mantenere la categoria, possiamo tornare ad essere la squadra dello scorso anno. Ma ora più che mai è vietato sbagliare”.

