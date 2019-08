Juve Stabia, ufficiale l'arrivo del centrocampista Calvano

di Gaetano D'Onofrio

Un altro rintocco per il centrocampo della Juve Stabia. Il club del duo Langella-Manniello ufficializza l’arrivo, con la formula del prestito con diritto di riscatto di Simone Calvano. Classe ’93, il calciatore ha già all’attivo quindici presenze in cadetteria con le maglie di Verona e Padova: Queste le prime parole da calciatore della Juve Stabia: «Sono contento di aver scelto una piazza importante come quella stabiese. Conosco la Juve Stabia per averci giocato contro con la Reggiana nel corso dei play off. Prometto massimo impegno per raggiungere gli obiettivi del club».

© RIPRODUZIONE RISERVATA