Juve Stabia: ufficiale l'ingaggio ​di Boateng dalla Ternana

di Gaetano D'Onofrio

Ceduto Torromino alla Ternana, la Juve Stabia piazza un altro colpo su la batteria di gli esterni per il reparto avanzato, e dagli umbri acquisis e le prestazioni dell'ex milanista Boateng.



Calciatore giovane ma già con esperienza in cadetteria, l'esterno si unisce ai vari Melara, Elia e Canotto per garantire a Caserta maggiori scelte nel suo 4-3-3.



Queste le prime dichiarazioni del calciatore: «La Juve Stabia ha deciso di puntare su di me e io darò il massimo per dimostrare di meritare la fiducia riposta. Sono contento della scelta fatta ed onorato di far parte di una squadra come quella gialloblù».



Boateng vestirà la maglia numero 4.

