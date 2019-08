Juve Stabia, il guizzo della pantera: è ufficiale l'ingaggio di Cissé

di Gaetano D'Onofrio

La Juve Stabia fa sua la “pantera nera” e piazza il colpo Cissè per rinforzare l’attacco in vista dell’avvio del torneo di serie B. Dopo la fumata bianca di ieri, ed il primo allenamento agli ordini di Fabio Caserta, il gigante della Guinea si è aggregato al gruppo, e sarà una delle punte di diamante dell’undici stabiese.



Questo il comunicato del club: «La Juve Stabia rende noto di aver acquisito il diritto a ricevere le prestazioni sportive del calciatore Cissè Karamoko, classe 1988, che arriva dalla F. C. Hellas Verona, con la formula del prestito con obbligo di riscatto. L’ attaccante guineano, dopo la trafila nel settore giovanile dell’Atalanta, con la quale ha esordito in serie A nel 2006, ha vestito, in serie cadetta, le maglie di Albinoleffe, Benevento, Bari, Hellas Verona e Carpi, facendo registrare, in serie B, oltre 140 presenze con 21 reti all’attivo».



Cissé, che ha anche calcato i campi della massima serie con Atalanta e Benevento, si è detto entusiasta dell’opportunità di tornare protagonista dopo un’annata in penombra a Verona: «Sono felice di iniziare questa nuova avventura e non vedo l’ora di conoscere i miei nuovi compagni e di dare una mano per contribuire a raggiungere gli obiettivi del club».

