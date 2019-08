Juve Stabia: ufficiale l'ingaggio di Denis Tonucci

di Gaetano D'Onofrio

Un altro tassello per Fabio Caserta in vista dell’esordio in campionato il prossimo 24 agosto ad Empoli. La Juve Stabia ufficializza l’ingaggio del difensore ex Foggia, Denis Tonucci, che farà coppia con Troest al centro della retroguardia gialloblù: “La S.S. Juve Stabia rende noto di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive di Denis Tonucci, classe ’88. L’esperto difensore, nativo di Villa San Martino (PU), cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Cesena, ha vestito, in serie B, le maglie di Cesena F. C, Piacenza, Vicenza, Modena, Brescia, Bari e Foggia, totalizzando, in serie cadetta, oltre 200 presenze, con 10 reti all’attivo. Denis Tonucci, si aggregherà alla squadra, agli ordini di mister Caserta, alla ripresa della preparazione, prevista per oggi pomeriggio allo stadio Romeo Menti”.

