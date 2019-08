Juve Stabia: ufficiale l'ingaggio di Pasquale Fazio

di Gaetano D'Onofrio

Mamcava solo l'ufficialità dell'accordo con la società gialloblù, essendo da un mese con la squadra di Fabio Caserta, da oggi Pasquale Fazio è ufficialmente un calciatore della Juve stabia, e domenica potrà essere regolarmente in campo contro l'imolese nell'esordio stagionale al Romeo menti in Coppa Italia Tim. Il club ha reso noto oggi l'accordo raggiunto con il calciatore e la Ternana per il suo trasferimento a Castellammare: "La S.S. Juve Stabia rende noto che è stato raggiunto l’accordo per il trasferimento, a titolo definitivo, del difensore Pasquale Fazio, classe 1989, proveniente dalla Ternana Calcio. Pasquale Fazio, in serie cadetta con le maglie di Ternana e Trapani, ha fatto registrare complessivamente oltre cento presenze, con quattro reti all'attivo. Il difensore, nativo di Messina, con le fere umbre ha disputato ben cinque campionati di serie B, indossando anche la fascia di capitano". Soddisfazione per il diretto interessato: "Sono contento ed onorato di vestire la maglia della Juve Stabia - così commenta il difensore - che può contare su una tifoseria calorosa e passionale. Mi sento pronto e spero di contribuire al raggiungimento degli obiettivi prefissati".

