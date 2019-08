C'è Juve-Napoli, Juve Stabia-Pisa posticipata a domenica 1 settembre

di Gaetano D'Onofrio

Cambiano giorno ed orario della prima in B al Romeo Menti della Juve Stabia. Il match con il Pia, in programma il prossimo 31 agosto alle 21.00, in concomitanza con la sfida di cartello in serie A tra Juventus e Napoli, slitta alla domenica sera alle 18.00, proprio per evitare la contemporaneità di una delle partite, al di là dell’anticipo nel calendario, più attese del prossimo campionato.



Questo il comunicato della Lega:



Il Presidente della Lega Nazionale Professionisti B, tenuto conto dell’art. 28.2 dello Statuto LNPB;

a parziale modifica di quanto previsto dal C.U. LNPB n. 10 dell’8 agosto 2019; stabilisce che il programma della 2a giornata di andata del Campionato Serie BKT 2019/2020 sia ridefinito come segue:

2a giornata di andata - Domenica 1 settembre 2019 Juve Stabia-Pisa ore 18.00 (anziché Sabato 31 agosto 2019, ore 21.00)

