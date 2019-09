Kragl illude il Benevento di Inzaghi: a Pordenone non si va oltre l'1-1

di Roberto Piccoli

UDINE Dopo il pareggio alla prima giornata a Pisa, è ancora una neopromossa a fermare la striscia di vittorie del Benevento che impatta 1-1 in casa del Pordenone. Il primo gol giallorosso di Kragl non basta a violare il Friuli, in cui erano già cadute due big come Frosinone e Spezia. La rete dell’ex Camporese nel finale di primo tempo ha costretto Maggio e compagni ad accontentarsi di un punto che fa perdere la vetta al Benevento, a scapito dell’Ascoli da ieri sera capolista solitaria della B. E domenica c’è l’occasione per sfatare il tabù neopromosse al Vigorito contro l’Entella. I liguri, sorpresa del campionato, ieri sera hanno perso e avranno grossa voglia di rivalsa in quello che è uno scontro diretto inaspettato. Ora i giallorossi occupano la piazza d’onore con 11 punti (e sono ancora imbattuti) a -1 dall’Ascoli ed insieme ad un’altra compagine di qualità come il Perugia.





