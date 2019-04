La capolista Brescia spazza via una brutta Salernitana

di Enrico Vitolo

Pronostico rispettato e Salernitana viene spazzata via con fin troppa facilità dal Brescia di Eugenio Corini. Ancora una volta servono pochi minuti ai granata per complicarsi la vita. Anzi pochissimi, per l’esattezza tre. Non di più. Tanto basta, infatti, alla capolista per passare in vantaggio: Bisoli e Tremolada fanno quello che vogliono in area di rigore, con il centrocampista che serve l’attaccante per l’immediato 1-0. Dopo la firma messa in attacco, Bisoli fa lo stesso anche in difesa al 13’ quando di testa salva sulla linea la conclusione di piatto destro di Casasola. Questo è l’unico vero sussulto offensivo del primo tempo della Salernitana che nella metà campo difensiva invece soffre e non poco la verve del Brescia che al 37’ trova anche la rete del raddoppio. Cambiano i protagonisti ma non l’epilogo finale: uno-due tra Donnarumma e Torregrossa con quest’ultimo manda definitivamente in delirio il Rigamonti.



Nella ripresa Gregucci prova a dare una scossa alla sua squadra inserendo subito Calaiò al posto di un impalpabile Jallow. Ma al di là del cambio, la Salernitana sembra rientrare in campo con uno spirito differente. Più propositivo. Già al 50’ arriva la prima grande occasione per riaprire la partita, anzi le occasioni. Prima ci prova proprio il neo entrato Calaiò di sinistro, poi Di Tacchio dai venticinque metri. In entrambi i casi il pallone sfiora il palo. Ma se in attacco le cose sono finalmente cambiate, in difesa viceversa la porta viene lasciata sempre aperta agli avversari che non si lasciano pregare troppe volte prima di trovare la terza rete di giornata. Al 58’ fallo di Akpa Akpro su Torregrossa è rigore concesso inevitabilmente dal direttore di gara e trasformato poi da Donnarumma. Proprio l'ex di turno sfiora in un paio di corcostanze anche il gol del poker, ma niente da fare e così finisce "solo" 3-0.

© RIPRODUZIONE RISERVATA