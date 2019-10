La grinta di Calò: «Col Pordenone per rivedere la vera Juve Stabia»

di Gaetano D'Onofrio

La vittoria di Trapani lo ha restituito alla Juve Stabia. Alla vigilia della sfida col Pordenone Giacomo Calò prova a riprendersi quel ruolo da protagonista perso nel difficile avvio di stagione dei gialloblù: “Prima della sosta abbiamo centrato un successo importantissimo - queste le sue parole -, ed ora dobbiamo dare continuità ai risultati. Col Pordenone non sarà facile, affrontiamo una squadra tosta, che ha dimostrato di essere una delle rivelazioni di questi inizio di campionato. Ma contro di loro ci serve un successo pieno per ritrovarci anche avanti ai nostri tifosi”.

In estate è passato al Genoa, che lo ha lasciato in gialloblù per “svezzarlo” in un torneo di prestigio. Calò pensa solo alla Juve Stabia: “Ci mancherebbe. E’ la prima volta che gioco in B, e questo è un trampolino importante. Non penso al futuro, non penso al Genoa, anzi. Far bene qui può essere importante per confermare la fiducia dei liguri, un’occasione per me importantissima”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA