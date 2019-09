La Juve Stabia corre ai ripari: ​per la porta Curci o Puggioni

di Gaetano D'Onofrio

La Juve Stabia corre ai ripari dopo un avvio di campionato difficilissimo. Qualche prestazione ben a di sotto degli standard che lo scorso anno l’avevano portato persino ad un passo dal record di imbattibilità di Buffon ha posto il portiere Branduani sulla graticola, ed il club sarebbe ormai alla ricerca di un sostituto. Un primo tentativo sarebbe stato fatto con Sorrentino, ex Chievo, con un passato, ad inizio carriera, proprio alla Juve Stabia, così la rotta sarebbe deviata verso due possibili alternative. La prima pista, la più calda, porta verso Gianluca Curci, ex Roma, svincolato dopo l’esperienza in Svezia all’Hammarby, la seconda all’ex Benevento Puggioni. La squadra partirà oggi per Crotone, per il turno infrasettimanale di domani, l’impressione è che prima del ritorno al Menti, sabato col Pordenone, la vicenda potrebbe trovare il suo sbocco.

