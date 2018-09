Tanti giovani e pochi big: la Roma va ko con il Benevento 2-1

di Gianluca Lengua

Il Benevento festeggia i suoi 89 anni con una vittoria sulla Roma di Di Francesco che esce sconfitta per 2 a 1 dal Ciro Vigorito. Il tecnico giallorosso torna al 4-3-3, assente De Rossi per gestione fisica (al suo posto ha giocato Fazio), mentre Pastore è tornato a occupare il ruolo di mezzala. Le reti sono arrivate tutte nella ripresa: i campani sono andati in vantaggio al 6’ con Insigne che sfrutta una respinta di Fuzato per spingere la palla in rete; al 32’ la squadra di Bucchi ha trovato il doppio vantaggio con Asencio; dopo un minuto la Roma ha risposto con Bucri.



