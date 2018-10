La Salernitana batte il Livorno e si gode il terzo posto

di Enrico Vitolo

La regola del tre: tre punti e terzo posto in classifica. Non poteva andare meglio alla Salernitana che nel turno infrasettimanale si sbarazza senza troppa fatica del Livorno (3-1). Complice le tre gare in una settimana, Colantuono ridisegna la sua squadra: sia nel modulo (dal 3-4-1-2 al 3-5-2), che negli interpreti (dentro Anderson, Pucino, Di Gennaro e Castiglia). Chi, invece, non deve fare i conti con il turnover è Bocalon che dopo appena trentuno minuti ripaga la fiducia del suo allenatore con il secondo gol consecutivo, angolo di De Gennaro e tocco di ginocchio dell’attaccante veneto che batte Mazzoni. Ma il gol non sblocca solo la sfida dell’Arechi, ma anche tutta la Salernitana che fino a quel momento era apparsa un po' troppo svogliata. Il Livorno comunque, nonostante un piglio diverso, non ne approfitta e si limita a rendersi pericoloso con la conclusione di Iapichino da circa trenta metri (18’) e con il colpo di testa di Fazzi che anticipa un poco attento Pucino (34’). In entrambi i casi le conclusioni vanno fuori. In chiusura di prima tempo, invece, i pericoli sono tutti a tinta granata. Al 35’ Di Gennaro serve perfettamente Anderson in area di rigore ma il colpo di testa dell’olandese non inquadra la porta, al 42’ tiro a giro di Jallow che sfiora di poco il palo.



Ma al terzo tentativo la Salernitana trova il raddoppio. È il 61’ quando Pucino, capitano per una sera, con un atipico piatto destro su punizione fa esplodere per la seconda volta gli ottomila dell’Arechi. Al 65’ invece, sempre da calcio piazzato, va vicino al gol anche Di Gennaro che proprio nell’occasione precedente aveva dovuto lasciare il pallone al compagno di squadra su precisa indicazione di Colantuono. Chi non sbaglia è il Di Gennaro del Livorno che al 75’ riapre una partita che sembrava già chiusa con un preciso colpo di testa (azione nata da corner). Appena sei minuti è il Di Gennaro della Salernitana potrebbe pareggiare subito i conti, ma sul tiro a rientrare Mazzoni si esalta e mette in angolo. Stesso epilogo anche all’84’ sul colpo di testa ravvicinato di Di Tacchio e all’87’ sul bolide del neo entrato Palumbo. All’88, invece, il numero uno amaranto non può nulla sull’incornata di Bocalon che chiude la gara dell’Arechi e fa volare sempre più in alto la Salernitana.

© RIPRODUZIONE RISERVATA