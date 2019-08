La Salernitana fa il bis a Cosenza: Firenze lancia Ventura in testa

di Enrico Vitolo

E sono due. Dopo la vittoria al debutto contro il Pescara, la Salernitana concede il bis a Cosenza grazie alla rete di Firenze (0-1). Ma all’inizio le cose non funzionano alla perfezione in casa granata, merito però soprattutto dei calabresi che per almeno venti minuti tengono sempre il piede schiacciato sull’acceleratore. Ma per la prima vera palla gol bisogna attendere il 27’ quando Carretta serve in area di rigore Pierini che anticipa tutti ma non riesce a battere Micai che si distende e con un vero miracolo mette in angolo. Sull’azione nata proprio dalla bandierina segna lo stesso Pierini ma solo dopo il fischio del direttore di gara che fa ripartire il gioco con una punizione a favore della Salernitana che al 40’ rischia poi sulla punizione di Bruccini che sfiora il palo. Proprio da calcio piazzato i granata creano l’unica occasione del primo tempo, ma il colpo di testa di Djuric finisce tra le braccia di Perina.



Cambia il tempo e cambia anche la Salernitana. Nella ripresa, infatti, tocca alla squadra di Ventura partire forte, anzi fortissimo. Appena novanta secondi dal fischio d’inizio e Firenze, imbeccato da una perfetta palla in verticale di Cicerelli che taglia tutto il campo, trova lo spazio per battere Perina e sbloccare così il punteggio che al 52’ potrebbe nuovamente cambiare. A differenza del suo compagno di squadra, però, questa volta Jallow è meno lucido sotto porta e spara addosso al numero uno rossoblù. Il Cosenza, comunque, non ci sta e dopo aver metabolizzato lo svantaggio prova a fiondarsi nuovamente in avanti. Clamorosa è la doppia chance avuta al 75’ quando in appena 5” secondi prima Bruccini e poi Carretta colpiscono la traversa. Ma questo è l’unico vero sussulto, perché la Salernitana che deve rinunciare ad Akpa Akpro per infortunio contiene bene e porta a casa la seconda vittoria consecutiva.

