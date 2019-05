La Salernitana ha scelto Menichini per conquistare la salvezza

di Enrico Vitolo

Dopo l’esonero di Angelo Gregucci, trascinato per settimane e avvenuto solamente dopo la sconfitta con il Cosenza, la Salernitana ha deciso di affidare a Leonardo Menichini la squadra in vista degli ultimi novanta minuti del campionato. Quelli che potrebbero decretare la salvezza, l’accesso ai playout o peggio ancora la retrocessione diretta in Lega Pro. Tutto, infatti, è diventato possibile dopo le nove sconfitte rimediate nelle ultime dodici giornate. Ed allora per evitare una clamorosa beffa, il club granata ha deciso di affidarsi a chi nel recente passato ha già saputo conquistare una salvezza, quella del 2015-16 al termine del playout disputato contro il Lanciano. L’ufficialità dell’arrivo del tecnico di Ponsacco avverrà nelle prossime ore, ma intanto Menichini è già pronto a raggiungere la squadra nel ritiro di Roma.

