La Salernitana non va oltre l'1-1 con il Chievo e addio alla vetta

di Enrico Vitolo

Aggancio al primo posto mancato. Una Salernitana dai due volti non va oltre l'1-1 contro un buon Chievo Verona. Tempo pochi minuti e si intuisce subito che qualcosa, anzi tutto, non funziona nel verso giusto nei meccanismi della squadra di Ventura. Lenta, compassata e incapace di servire gli attaccanti. Il merito, peró, é anche dei clivensi che chiudono gli sbocchi al centrocampo granata non concedendo cosí nessuno spazio, se non in rare occasioni sugli esterni dove Kiyine e Cicerelli confermano di non essere in giornata di grazia. Ma la situazione peggiora di minuto in minuto. Dopo la clamorosa occasione sciupata all'11', Micai si oppone con un vero miracolo sulla conclusione ravvicinata di Meggiorini, al 29' arriva il gol di Djordjevic con un potente tiro da fuori area. Proprio nel momento più complicato della serata la Salernitana riesce a sorpresa a iscriversi alla partita, Giannetti si procura un calcio di rigore trasformato al 36' dall'ex Kiyine: "Il gol lo dedico al mister perché quando é stato al Chievo l'hanno fatto come una merda", dichiarerá poi nel corso dell'intervallo ai microfoni di Dazn.



Il pari galvanizza la Salernitana che nella ripresa sembra tutta un'altra squadra, o almeno nella parte iniziale. La pressione é costante, l'Arechi si infiamma di conseguenza, e qualche occasione per ribaltare completamente il punteggio viene costruita al termine di un buon fraseggio. Al 56' sfiora il vantaggio Maistro con una conclusione di destro che scheggia quasi l'incrocio dei pali, al 58' ci prova Odjer dall'interno dell'area di rigore ma Semper respinge. Il Chievo, comunque, regge l'urto, anche quando al 77' resta in dieci per l'espulsione di Pina per doppio giallo. Ma l'inferioritá numerica dura pochissimo, perché all'82' un ingenuo Kiyine si fa cacciare fuori (anche lui a causa del secondo cartellino giallo) e nega ai granata le ultime speranze di vittoria.

