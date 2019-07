Salernitana, non basta Jallow: solo un pari contro il Picerno

di Enrico Vitolo

Dopo tre vittorie di fila, la Salernitana deve accontentarsi di un pareggio contro il Picerno in occasione della quarta uscita amichevole del pre campionato. Contro la compagine di Lega Pro i granata non vanno oltre all’1-1 al termine di una gara condotta discretamente bene nel primo tempo e giocata invece senza idee e intensità nella ripresa. Ventura conferma come da copione il 3-5-2 puntando nuovamente sulla coppia offensiva Jallow-Giannetti: proprio il gambiano al minuto quarantacinque sblocca la gara con un potente destro dopo un delizioso assist di tacco di Maistro che riceve gli applausi dei circa 1.500 tifosi giunti a San Gregorio Magno.



Nel secondo tempo, nonostante i tanti cambi, in casa Salernitana si spegne completamente la luce e per i lucani stazionare nella metà campo offensiva è praticamente una costante. Dopo qualche tentativo non sfruttato, al 44’ Calabrese regala il pareggio al Picerno che interrompe così il trend di vittorie della squadra di Ventura attesa ora dal triangolare con Bari e Reggina in programma giovedì prossimo allo stadio Arechi.



SALERNITANA (3-5-2): Micai (1′ st Vannucchi); Karo (1′ st Pucino), Billong (1′ st Migliorini), Carillo (1′ st Gigliotti); Lombardi (1′ st Cicerelli), Akpa Akpro (1′ st Odjer), Di Tacchio (1′ st Morrone), Maistro (1′ st Castiglia), Kiyine (17′ st Orlando); Jallow (1’st Calaiò), Giannetti (1′ st Djuric). Allenatore: Ventura.

