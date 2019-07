La Salernitana pensa in grande: Puscas e Ceravolo tra gli obiettivi

di Enrico Vitolo

In attesa di capire se davvero sarà una grande squadra, le premesse comunque lasciano ben sperare. Se da un lato si lavora per Firenze, Cerci e Trajkovski, dall’altro il nuovo duo composto dal ds Fabiani e dal neo allenatore Ventura è a lavoro per provare ad acquistare un grande attaccante. Due i nomi attualmente cercati con maggiore insistenza da parte della Salernitana, si tratta di George Puscas e Fabio Ceravolo. Due profili decisamente differenti: il primo è un giovane di belle speranze che ha comunque già mostrato il suo valore, mentre il secondo ha da poco compiuto trentadue anni ma è sempre una garanzia. In entrambe le circostanze, però, le trattative sono e probabilmente saranno tutt’altro che semplici da portare a termine. Nel caso dell’ex Palermo le offerte da parte di altre compagini di serie B non mancano, nel caso dell’attaccante attualmente sotto contratto con il Parma la problematica maggiore è invece legata all’ingaggio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA