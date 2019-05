La Salernitana perde a Pescara ed é costretta ai playout

di Enrico Vitolo

Ora é ufficiale, la Salernitana sará costretta a giocare i playout. Ovviamente ricorso del Foggia permettendo. All'Adriatico finisce 2-0 e il miracolo Menichini non arriva. Dopo aver provato a mettere paura al Pescara con qualche palla ferma, al 23' i granata rischiano grosso quando lasciano libero in area di rigore Mancuso che calcia peró tra le braccia di Micai. Dopo qualche altro tentativo morto ancor prima di diventare potenzialmente importante, al 31' Jallow regala in profonditá una palla interessante a D. Anderson che calcia peró al lato e spreca cosí una grande chance. Ancora piú clamorosa é l'occasione che al 47' in area rigore non sfrutta il gambiano quando sul cross di Casasola svirgola clamorosamente.

Cinque minuti piú tardi l'argentino si fa notare nella sua metá campo deviando in angolo il tentativo ravvicinato di Sottil. Il tempo passa, Menichini butta dentro Mazzarani e la Salernitana prova a spingere con molta piú costanza, al 72' ci prova Di Tacchio dai quindici metri ma Fiorillo para in due tempi. Di contro c'é un Pescara che non molla e che al 77' si rende pericoloso con Brugman il cui tiro viene peró respinto da Micai. Giusto sessanta secondi dopo, su un'azione nata da angolo, un liberissimo Bettella segna di sinistro e fa sprofondare definitivamente i granata in classifica. Granata che al 90', dopo essersi salvati in due circostanze, subiscono il raddoppio di Ciofani. E cosí, in attesa di capire cosa accadrá al Foggia attualmente retrocesso e al Palermo, alla Salernitana non resta che pensare al playout con il Venezia.

