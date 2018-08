La Salernitana piazza colpo doppio: con Anderson arriva Di Gennaro

di Enrico Vitolo

Sono state ore frenetiche le ultime vissute dalla Salernitana all’hotel Melià di Milano. È accaduto davvero di tutto in chiusura del calciomercato: colpi a sorpresa, acquisti rimandati, cessioni completate ma anche bloccate. Andiamo, però, con ordine. La novità più importante riguarda Davide Di Gennaro che arriva dalla Lazio, dopo aver rinnovato fino al 2022, con la formula del prestito con diritto di riscatto. Un acquisto inaspettato, il play scuola Milan sembrava infatti pronto a firmare con il Parma, che proietta ancora di più la Salernitana tra le grandi della prossima serie B, per merito anche degli arrivi di Djavan Anderson e André Anderson giunti in prestito sempre dal club biancoceleste. Il primo è un esterno destro che l’anno scorso tanto bene ha fatto con il Bari, il secondo è un trequartista di talento scuola Santos. Infine c’è la questione Migliorini che verrà definita nelle prossime ore (il difensore è svincolato). Nulla da fare, quindi, con Monaco, ma anche con Valzania e Ceravolo.



Capitolo cessioni: Zito è stato ceduto a titolo definitivo alla Casertana così come Di Roberto alla Juve Stabia, mentre Cicerelli è stato girato a titolo temporaneo con diritto di opzione e contro-opzione al Foggia di Gianluca Grassadonia. Nei prossimi giorni, poi, verrà definito il passaggio in prestito di Volpicelli al Pro Piacenza (il mercato in Lega Pro terminerà il 25 agosto), nulla da fare invece per Signorelli che resta dunque in granata così come Kalombo e Bellomo che potrebbero però trovare una collocazione in Lega Pro. Infine c’è da segnalare il rinnovo fino al 2021 di Raffaele Pucino.

