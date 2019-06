La Salernitana pronta a ripartire da Menichini

di Enrico Vitolo

Sembra già tutto pronto. Prima l’accordo contrattuale che prevedeva la permanenza in caso di salvezza, poi le parole di conferma del patron Lotito dopo la vittoria di Venezia. E così non sembra esserci neppure un dubbio, Leonardo Menichini guiderà la Salernitana anche nella prossima stagione. Intanto il tecnico dei granata, in occasione della presentazione del torneo di beach soccer che si svolgerà a San Teresa, è tornato a parlare della salvezza ottenuta al termine della doppia sfida playout: “I complimenti vanno fatti ai ragazzi, nell’anno del centenario gestire una retrocessione sarebbe stato davvero difficile. Per cui evitarla era il minimo che potevamo fare per la gente di Salerno. La squadra aveva bisogno di affetto e, dunque, devo e dobbiamo ringraziare i tifosi perché hanno capito il momento e ci sono stati vicinissimi in entrambe le gare”.

