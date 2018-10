La Salernitana punta sull’Arechi: più spettatori solo a Verona

di Enrico Vitolo

Di certo non è più una sorpresa. La passione dei tifosi della Salernitana è infatti risaputa, da tutti. Indistintamente, da nord a sud. Una passione che sta facendo la differenza anche in questo avvio di stagione, dopo le prime sette giornate di campionato l’Arechi è infatti il secondo stadio di serie B per presenze sulle gradinate. Il numero totale di spettatori presenti tra le sfide con Palermo, Padova, Ascoli e Verona è di 41.419, mentre la media a incontro è pari a 10.355. Non male. Anzi. Molto bene. Un dato è che inferiore soltanto a quello del Verona che ad oggi ha avuto al suo fianco, in occasione delle quattro gare casalinghe, 45.376 tifosi seduti sugli spalti del Bentegodi, la media invece è di 11.344. Sul gradino più basso del podio spazio poi al Foggia che con 40.456 spettatori totali è una media pari a 10.114 è davanti al Benevento. Intanto prosegue la prevendita dei biglietti per la gara di domenica pomeriggio tra Salernitana e Foggia, ad oggi sono 1.164 i tagliandi staccati (di cui 38 in terra Umbra). L’Arechi è pronto a riempiersi nuovamente.

