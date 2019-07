La Salernitana rifila sei gol all’Equipe Campania in amichevole

di Enrico Vitolo

Nessuna sorpresa neppure contro l’Equipe Campania per la Salernitana che, senza grossi problemi, si impone per 6-0 al termine della terza uscita amichevole. Per il test di questo pomeriggio Ventura recupera il difensore Karo e lo getta immediatamente nella mischia, ancora assente invece Firenze che prosegue nel lavoro di recupero dopo il problema accusato nei giorni scorsi al ginocchio sinistro. Proposta in campo con l’ormai solito 3-5-2, la Salernitana sblocca la partita al 26 del primo tempo con la rete di Djuric. Prima dell’intervallo poi, minuto 34’, arriva il raddoppio di Gigliotti. Nella ripresa, invece, fanno lievitare lo score estivo personale prima Odjer (57’) e poi Jallow (69’), mentre al 78’ e 90’ va in gol Maistro con una doppietta che chiude la gara e da l’appuntamento a domenica quando i granata sfideranno il Picerno.



SALERNITANA (3-5-2)

Vannucchi (65′ Micai); Karo (65′ Pucino), Migliorini (65′ Billong), Gigliotti (65′ Carillo); Cicerelli (65′ Orlando), Odjer (65′ Akpa Akpro), Morrone (65′ Di Tacchio), Castiglia (65′ Maistro), Lopez (65′ Kiyine); Djuric (65′ Jallow), Calaiò (65′ Giannetti). Allenatore: Ventura

