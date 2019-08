La Salernitana crolla a Lecce sotto i colpi di Lapadula

di Enrico Vitolo

Prima (pesante) sconfitta stagionale per la Salernitana che deve arrendersi in trasferta a Lecce (4-0) e abbandonare così al terzo turno la Coppa Italia. L’inizio di gara è da brividi per i granata, bastano appena quattro minuti per complicarsi i piani: liscio in area di rigore di Billong che lascia campo aperto a Lapadula bravo a superare Micai con un pallonetto. Altri duecentoquaranta secondi e il duello si ripropone, ma questa volta arriva una straordinaria risposta del portiere sul colpo di testa dell’attaccante giallorosso. Ancora altri quattro minuti e il Lecce potrebbe festeggiare per il raddoppio, ma il direttore di gara annulla il gol di La Mantia per fuorigioco. Nonostante un’infinità di palloni persi in fase di costruzione, nella seconda parte del primo tempo la Salernitana prova a far salire finalmente il baricentro. Di occasioni pericolose, però, neppure l’ombra, se non quella costruita al 26’ da Kiyine con un tiro a giro che sfiora il palo.



Ma per assistere ad una gara più equilibrata e più vibrante bisogna attendere l’inizio della ripresa quando la Salernitana parte decisamente forte, ma prima del palo colpito da Di Tacchio al 55’ i granata rischiano nuovamente per “colpa” del solito Lapadula che sfiora il palo alla destra di Micai. Stesso destino poco dopo per Kiyine e il suo tiro dai venticinque metri. Ma proprio quando la pressione si sta facendo sempre più insistente, il Lecce trova al 62’ il raddoppio con la conclusione di Falco deviata da Billong che taglia definitivamente le gambe alla squadra di Ventura che sparisce una volta e per tutte dal campo dando di fatto la possibilità ai giallorossi di andare nuovamente a segno con Lapadula (76’) e Majer (81’) e "regalare" così non solo una sconfitta ma anche i primi problemi della stagione alla Salernitana.

