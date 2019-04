La Salernitana viene beffata a La Spezia nei minuti di recupero

di Enrico Vitolo

Un gol di Capradossi al 94’, lasciato inspiegabilmente libero in area di rigore, mette nuovamente al tappeto la Salernitana (2-1). Con il rientro di Jallow e l’ottimo momento di Rosina, Gregucci decide di rimodellare nuovamente la formazione affidandosi al 4-2-3-1 con Casasola avanzato ulteriormente di qualche metro e Djuric unica punta. In difesa, invece, esordio stagionale per Memolla. Ma a prescindere dal modulo e dagli interpreti, è il piglio dei granata che fa la differenza: attenti in difesa e propositivi in attacco. In fase offensiva però, ma da parte di entrambe le squadre, si costruiscono raramente occasioni pericolose. Lo Spezia ci prova in avvio (6’) con la conclusione da fuori area tentata da Da Cruz, la Salernitana viceversa in chiusura di primo tempo. Per ben due volte, sempre con Djuric. Ma se al 41’ il tiro del bosniaco finisce alto, al 43’ il suo colpo di testa (assist Rosina) finisce alle spalle di Lamanna.



Il vantaggio, però, non dura tantissimo, per la precisione appena un quarto d’ora. Al 58’ infatti, dagli sviluppi di un calcio di punizione, spizzata di Galabinov che favorisce Mora che in rovesciata riporta il punteggio sulla parità. Altri otto minuti e lo Spezia potrebbe anche ribaltare completamente la partita, ma Micai si oppone alla conclusione di Galabinov scagliata dall’interno dell’area di rigore. La partita è ormai cambiata e la Salernitana fa fatica a tenere il pallone, per lo Spezia quindi diventa sempre più facile alzare il ritmo. Al 72’, dopo il salvataggio di Pucino sul solito Galabinov, Pierini colpisce il palo esterno. Lo stesso Pierini ci prova altre due volte tra il 73’ e 75’, ma le conclusioni non inquadrano mai lo specchio della porta. Superata indenne la sfuriata dei padroni di casa, la Salernitana sembra avere la forza di riuscire a portare a casa un punto comunque prezioso. Ed invece no. Al 95’ la rete di Capradossi vuol dire quinta sconfitta nelle ultime sette giornate e playout distanti ancora cinque lunghezze ma con una partita in più.

© RIPRODUZIONE RISERVATA