di Valerio Cassetta

Visite mediche a Roma, firma sul contratto e poi partenza per Salerno. La Lazio mette a segno un altro acquisto per il futuro. Si tratta di Patryk Dziczek, centrocampista polacco classe '98 in arrivo dal Piast Gliwice, valutato circa 2 milioni di euro. In mattinata presso la clinica Paideia ha svolto i controlli di ritiro per ottenere l’idoneità sportiva con il professor Ivo Pulcini, responabile sanitario del club. Dziczek sarà il terzo giocatore ad essere girato in prestito alla Salernitana in questa sessione di mercato dopo Karo e Kiyine, con la speranza di tornare a Formello con più esperienza il prossimo anno. Simile sorte è toccata a Djavan Anderson, Casasola, Coda, ma i più fortunati sono stati Strakosha, oggi titolare tra i pali della formazione di Inzaghi, e Luiz Felipe. Il mediano era corteggiato da Empoli e Udinese. Si è messo in mostra all'Europeo Under 21 disputato in Italia e ha giocato le tre gare del girone A, compresa quella contro gli Azzurrini di Di Biagio.

