Lecce-Salernitana, stop a sorpresa: la questura blocca la prevendita

di Enrico Vitolo

Stop. A sorpresa. E pensare che in sole poche ore erano stati staccati già 300 biglietti, quelli che serviranno domenica sera ai supporters granata per assistere allo stadio Via del Mare alla sfida tra i padroni di casa del Lecce e la Salernitana. Poi, però, è arrivato lo stop per la vendita degli altri 900 tagliandi disponibili per il settore ospite, come comunicato dal club granata sul proprio sito: «Si comunica che a seguito di un intervento della Questura di Lecce la prevendita dei biglietti per la gara di campionato in programma domenica Lecce-Salernitana è temporaneamente sospesa. Saranno comunicati nuovi aggiornamenti in merito appena disponibili».



La decisione, a quanto pare, è stata presa al fine di evitare che i tifosi del Bari possano acquistare i biglietti per la gara di domenica. Nelle prossime dovrebbe essere annunciata la decisione finale da parte della Questura di Lecce.

