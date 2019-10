Lezione di calcio con il Benevento per i ragazzi del Caravaggio Village

Una giornata speciale per i 350 ragazzini del Caravaggio Village perché hanno ricevuto la visita da parte dei giocatori del Benevento, squadra del presidente Vigorito, proprietario anche del centro sportivo di Napoli. Si tratta di una tradizione oramai consolidata per il Caravaggio Sporting Village che ogni anno, all'apertura della stagione sportiva, ospita per una giornata i giocatori del Benevento per un indimenticabile incontro con i giovani aspiranti calciatori



