Livorno-Salernitana 2-3 Sorpasso al fotofinish

Con sofferenza, caparbietà e soprattutto un pizzico di fortuna, una Salernitana stanca e incerottata vince anche a Livorno (2-3). Un risultato che sembrava impensabile all’inizio quando la squadra dell’ex Breda si dimostra più lucida e soprattutto più affamata. Dopo il tentativo al 9’ di Raicevic, nove minuti più tardi dopo un batti e ribatti in area di rigore Marsura si fa trovare pronto e colpisce Micai che per la prima volta subisce un gol in trasferta. Fatta eccezione per uno sterile tentativo di Giannetti, la reazione granata non arriva. Anzi al 29’ Raicevic ha una nuova occasione per far male, ma anche in questa circostanza l’esito non è positivo. Tempo sessanta secondi e arriva a sorpresa la prima fiammata della Salernitana nata da una percussione di Maistro che dà la possibilità a Lopez di crossare al centro per Djuric la cui conclusione è salvata miracolosamente da Porcino.



Conservato il vantaggio, nella parte finale del primo tempo il Livorno va insistentemente alla ricerca del raddoppio: prima con Raicevic (al 36’) il cui tiro è deviato in angolo, poi con il palo colpito di testa da Boben sul proseguo dell’azione ed infine con il tentativo di Marsura sul quale arriva la risposta di Micai. Il predominio dei toscani è di fatto totale, eppure proprio allo scadere del minuto di recupero arriva inaspettato il pareggio della Salernitana con uno stacco imperioso di testa di Migliorini.



Il gol granata non solo rimette tutto in discussione e rende la partita più avvincente. Soprattutto imprevedibile. Al 49’ Micai compie un vero miracolo su Marsura, al 53’ invece nella metà campo opposta Firenze sfiora il palo. Il ritmo sale sempre di più e da una parte e dall’altra le occasioni si susseguono, occasioni che in alcuni casi si trasformano anche in gol. Al 58’ all’ennesimo tentativo di serata Raicevic riesce finalmente a segnare, ma questa volta il vantaggio dura solamente sessanta secondi. La Salernitana, infatti, si fionda immediatamente in attacco e sul cross di Lopez prima la tocca di testa Giannetti e poi involontariamente con il petto Di Gennaro che batte così il suo portiere.



Risistemato il punteggio, la squadra di Ventura prova ad abbassare i ritmi ma in alcune circostanze soffre la spinta dei padroni di casa che tornano a farsi pericolosi con i soliti Raicevic e Marsura. Poi, però, nuovamente al primo di recupero ecco l’incornata di Djuric sul nuovo cross di Lopez che regala una vittoria pesantissima alla Salernitana che proprio allo scadere si salva con il super intervento di Micai su Stoian.

