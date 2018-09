di Redazione Sport

«Saranno i Tribunali a decidere quel che è legittimo e cosa invece non lo è. Non parlo di temi istituzionali durante le partite». Così Claudio Lotito, a margine della gara del campionato di serie B Salernitana-Padova, vinta per 3-0 dai campani allo stadio Arechi di Salerno, si è espresso sulle ultime vicende relative al format della Lega B a 19 squadre. Il co-patron della Salernitana ha preferito non aggiungere altro dopo la decisione del Tar del Lazio che ha annullato la sentenza del Collegio di Garanzia del Coni sul blocco dei ripescaggi, in attesa di discutere nel merito i ricorsi di Pro Vercelli e Ternana.

© RIPRODUZIONE RISERVATA