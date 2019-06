Benevento, idea Kragl: Inzaghi chiama il centrocampista

di Luigi Trusio

Il Benevento vuole affidare ad Inzaghi una squadra stellare. E dunque Pasquale Foggia è a caccia dei migliori elementi della categoria. Mentre sta chiudendo per il playmaker Brugman (la trattativa col Pescara è in uno stadio molto avanzato, quella con l'entourage dell'uruguaiano a buon punto), che Inzaghi potrebbe utilizzare anche come trequartista in seconda battuta, il diesse ha cominciato a pensare ad una proposta per un altro top-player, sul cui nome finora era stato mantenuto il più stretto riserbo. Si tratta di Oliver Kragl, che Inzaghi ritiene ideale per essere utilizzato da esterno nel 3-5-2 e da mezzala nel 4-3-1-2. Con il Foggia ormai fuori dai giochi, il giocatore si libera a parametro zero ed uno come lui, che in B è in grado di fare davvero la differenza, è appetito da molti club, Parma in primis. Hanno messo gli occhi sul tedesco anche Salernitana e Cremonese, ma anche in questo caso il Benevento è da considerare in piena corsa. Pasquale Foggia ha già effettuato un primo sondaggio esplorativo, e non è detto che a breve non ci sia un appuntamento con il procuratore Matteo Materazzi, fratello di Marco e figlio di Beppe, ex allenatore del Benevento.



