Napoli, anche Ciciretti si rilancia: «Finalmente il gol della liberazione»

Di proprietà del Napoli, dopo una difficile prima parte di stagione al Parma amato ciciretti era passato all'Ascoli nell'ultima finestra di mercato invernale per ritrovare smalto e continuità. Una scelta che sembra dare i suoi frutti perché, dopo la rete contro il Benevento di qualche settimana fa, l'esterno romano ha trovato ancora il gol decidendo il derby contro il Pescara.



«Non sono un'arma in più, ma un ragazzo che deve dare il massimo. Se questo può aiutare l'Ascoli è tutto di guadagnato. Oggi era fondamentale raccogliere i tre punti per staccare le altre, in chiave salvezza è molto importante», ha detto l'esterno che tornerà a Napoli a fine stagione. «Ora pensiamo alle prossime gare. Col Benevento ho preferito non esultare per rispetto, dopo tre anni fantastici. Oggi invece è arrivato il gol della liberazione. È stato un anno travagliato, ho voluto fortemente questo gol e ce l'ho fatta».

