Emanuele Calaiò annuncia il suo ritiro dal calcio. L'arciere che ha fatto grande il primo Napoli di De Laurentiis annuncerà domani allo stadio Arechi il suo addio al pallone. In una nota, nel ringraziare Calaiò per la professionalità dimostrata in questi mesi e nel ricordare i grandi meriti umani e tecnici dimostrati nella sua lunga carriera», la Salernitana ha deciso di affidargli un ruolo dirigenziale all'interno del settore giovanile granata.

