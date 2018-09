Nel recupero la Salernitana strappa un buon pari a Lecce

di Enrico Vitolo

Per lottare per i posti più prestigiosi della classifica servirà indubbiamente dell’altro, ma il pari in rimonta di Lecce lascia comunque degli spunti interessanti alla Salernitana. Ma in alcuni momenti quanta paura. Specie all’inizio. La partenza del Lecce è infatti con il piede ben saldo sull’acceleratore. Dopo appena sessanta secondi Petriccione fa capire subito le intenzioni dei pugliesi, ma Micai riesce ad opporsi. Altri tre minuti e questa volta il numero uno granata non può però far nulla: angolo di Falco e Mancuso con un perfetto stacco di testa sblocca subito la sfida del Via del Mare. Al 16’ è ancora una volta protagonista Mancuso, ma questa volta la gioia del gol è interrotta prima dal palo e poi dal fuorigioco. Metabolizzato l’avvio shock, durante il quale la Salernitana si è comunque resa pericolosa con Vitale e Castiglia nella stessa azione, la squadra di Colantuono prova a prendere in mano il pallino del gioco, ma la manovra è troppo lenta e nessuno riesce a piazzare il guizzo vincente. L’unico pericolo è a firma Di Gennaro, ma la sua conclusione dalla distanza tentata al 39’ finisce alta sopra la traversa.



A questo punto qualche cambio sembra inevitabile per provare a dare una svolta, ed infatti ad inizio ripresa Colantuono ridisegna completamente la sua Salernitana. Sia nel modulo (4-3-1-2), che negli interpreti (Bocalon e Di Tacchio per Jallow e Migliorini). I granata, però, ci mettono un po' prima di cambiare pelle. Anzi, al 68’ Micai deve fare gli straordinari per opporsi sull’insidioso diagonale di sinistro di Falco. Qui di fatto cambia definitivamente la partita. Dopo appena quattro giri di lancette la Salernitana trova il pari con Bocalon che approfitta dell’assist al bacio di Di Gennaro e dell’uscita a vuoto di Vigorito per trovare di testa il gol che riporta in equilibrio la partita. Un gol che sembra dare il là anche a qualcosa di più importante del pari, ma a sorpresa all’81’ il Lecce rimette la testa avanti: ingenuo fallo di Vitale e per Falco è un gioco da ragazzi, nonostante i venticinque metri di distanza, riportare in vantaggio i giallorossi direttamente da calcio piazzato. La Salernitana, comunque, non molla e al 91’ trova nuovamente la rete del pari. Anche questa volta c’è lo zampino di Bocalon (con il Lecce che protesta per un presunto fallo su Lucioni), ma alla fine il tocco decisivo è di Castiglia. La partita, però, è tutt’altro che finita. Al 93’ Mancosu ci prova con un velenoso tiro da fuori area, mentre al 94’ Djuric svirgola clamorosamente l’ultimo pallone giocabile. Finisce 2-2 ed ora spazio alla sosta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA