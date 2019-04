Novità Salernitana: domani allenamento a porte aperte

di Enrico Vitolo

Incredibile ma vero. La Salernitana ha deciso di riaprire le porte, seppur per un giorno solo, ai propri tifosi. L’allenamento di mercoledì, previsto alle ore 15:00 al campo Volpe, sarà infatti aperto al pubblico. Questa la decisione presa dal club granata dopo la sconfitta di Brescia e prima di una delle partite più importanti della stagione, quella che potrebbe decretare una volta e per tutte la salvezza da parte della squadra di mister Gregucci. Per la sfida di sabato prossimo contro il Carpi in programma allo stadio Arechi il tecnico dei granata recupererà certamente Minala, che rientrerà dopo il turno di squalifica scontato in casa della capolista, mentre la posizione di Perticone verrà valutata soltanto nelle prossime ore. Intanto quest’oggi la squadra si è allenata a Brescia prima della partenza per Salerno.

