Palermo, Procura Figc chiede retrocessione in C e radiazione per Zamparini

Ultimo posto in classifica con retrocessione in serie C. E questa la richiesta nei confronti del Palermo fatta dal procuratore federale della Figc, Giuseppe Pecoraro, nel processo davanti al Tribunale federale nazionale per presunto illecito amministrativo da parte del club rosanero. Nel corso del procedimento e stata accolta la richiesta del Benevento di essere ammesso in qualità di terza parte interessata. I legali del Palermo hanno insistito sull'inammissibilità del processo. La sentenza (rinvio istruttorio o nel merito) è attesa nei prossimi giorni.



La Procura della Figc ha richiesto l'inibizione per cinque anni con richiesta di preclusione all'ex patron rosanero Maurizio Zamparini, per i presunti illeciti amministrativi riguardanti le stagioni 2014-17. È quanto emerso al processo svolto stamane al Tribunale federale nazionale della Federcalcio. Chiesta inoltre la stessa sanzione per Anastasio Morosi, all'epoca dei fatti presidente del Collegio sindacale, e due anni di inibizione per Giovanni Giammarva, all'epoca presidente del Consiglio di Amministrazione del club rosanero.

