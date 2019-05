Il Palermo retrocede in serie C, ecco la sentenza del tribunale Figc

Arriva la sentenza, Palermo retrocesso all'ultimo posto della classifica del campionato di serie B appena concluso e quindi in serie C. Niente play off, dunque. Come si pensava. Il tribunale ha invece dichiarato inammissibile il deferimento nei confronti dell'ex presidente Zamparini, per il quale la procura aveva chiesto 5 anni di inibizione con richiesta di preclusione (radiazione). Il Tribunale federale nazionale ha inoltre inflitto 5 anni di inibizione con preclusione ad Anastasio Morosi e 2 anni di inibizione a Giovanni Giammarva, rispettivamente presidente del Collegio sindacale e presidente del consiglio di amministrazione della società.



È questa la sanzione decisa nei confronti del Palermo dal Tribunale federale nazionale della Figc, presieduto da Cesare Mastrocola, per l'illecito amministrativo che si è consumato tra il 2014 e il 2017. Il tribunale di primo grado ha quindi accolto la richiesta della procura Figc guidata da Giuseppe Pecoraro per quanto riguarda il club rosanero.



