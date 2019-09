Juve Stabia, primo punto a Perugia ma quante occasioni perdute

di Gaetano D'Onofrio

Eppure si muove… un punto preziosissimo quello conquistato dalla Juve Stabia a Perugia, con i gialloblù di Fabio Caserta che hanno di che recriminare per almeno un paio di occasioni in cui avrebbero potuto legittimare una prestazione da incorniciare con i tre punti. Due gol annullati per fuorigioco agli umbri, un salvataggio sulla linea di Vicario sul tiro a botta sicura di Vitiello, e soprattutto l’errore sotto rete di Cissê, nella ripresa, servito da un Canotto incontenibile sono la fotografia di una prestazione tutta cuore e determinazione della squadra di Caserta. 3-5-1-1 iniziale per il tecnico calabrese, che nel finale inserisce anche l’ultimo arrivato, Forte, cercando di vincerla. Un pari importante, dunque, il primo passettino nella nuova categoria, una serie B che la Juve Stabia di Perugia sembra meritare ampiamente.

