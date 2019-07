L'ultimo ribaltone dell'Avellino: salta Musa, il diesse è Di Somma

di Titti Festa

La ripartenza, dopo una lunga, estenuante attesa è finita, o almeno così sembra. L'Avellino di De Cesare riparte da Salvatore Di Somma. Ieri infatti è stato il momento degli addii. Dopo quello di Giovanni Bucaro è toccato a Carlo Musa, sostituito proprio da Di Somma.



Prima c'era stato l'incontro a Napoli in mattinata con Musa: insieme a Gianandrea De Cesare, Claudio Mauriello e Sandro Iuppa. Un confronto nel quale i tre hanno prospettato al giovane diesse un quadro a tinte fosche. Un budget pari a zero, vista la totale assenza di sponsor e la decisa volontà di non toccare la fidejussione, e la necessità di allestire una rosa in tempi brevi, lasciando da parte, ad un tempo indeterminato, la costruzione del settore giovanile (per il quale invece ci sono pesanti sanzioni in caso di non rispetto delle regole).



