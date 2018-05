di Enrico Vitolo

Nessun pareggio. Tutta colpa della sconfitta rimediata con il Palermo nell’ultima giornata di campionato che di fatto non ha permesso alla Salernitana di Stefano Colantuono di pareggiare i 54 punti conquistati nella scorsa stagione dalla squadra di Alberto Bollini. Si fermano, dunque, a 51 i granata che migliorano però, ma non era un compito arduo, quello che era stato invece il ruolino di marcia tenuto nel primo anno di serie B quando dopo quarantadue giornate furono 45 i punti conquistati. Ma negli anni duemila la quota più alta l’ha raggiunta la Salernitana di Stefano Pioli nella stagione 2003-04 che, agevolata non poco dalle 46 gare in calendario rispetto alle 42 attuali, chiuse il campionato con 55 punti. Il trend peggiore, invece, è quello della Salernitana del 2009-10 che nonostante i vari cambi alla guida tecnica (Brini-Cari-Grassadonia-Cerone) riuscì a stento ad ottenere 17 punti.

