Salernitana, dall’8 gennaio in ritiro a Cascia

di Enrico Vitolo

L’ufficialità ancora non è arrivata e forse non arriverà neppure in queste prime ore del nuovo anno, ma a quanto pare sembra certo che dall’8 gennaio la Salernitana ritornerà in campo e lo farà nel corso del ritiro programmato a Cascia. Lo farà anche lontano da occhi indiscreti, proprio come anticipato da Stefano Colantuono dopo la sconfitta di Palermo. Per poco più di una settimana infatti, il rientro in città dovrebbe avvenire probabilmente giorno 15 se non verrà organizzata un’amichevole contro la Sambenedettese, il neo tecnico granata avrà l’opportunità di poter lavorare in assoluta tranquillità con la sua nuova squadra. La Salernitana soggiornerà presso l’Hotel Elite gestito dalla famiglia Di Curzio, che l’estate scorsa ha ospitato il club del patron Lotito presso la propria struttura di Roccaporena, e si allenerà sul campo del Country Sport Elite dove inizierà a preparare la gara con il Venezia di Pippo Inzaghi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA