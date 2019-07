Salernitana: arriva l'accordo con Migliorini per il rinnovo

di Enrico Vitolo

Ennesimo colpo a sorpresa. Prima la possibilità del rinnovo, poi quella della separazione ed ora rieccoli a parlare nuovamente di rinnovo. Ma questa volta la telenovela Marco Migliorini sembra davvero essere giunta al termine, con tanto di lieto fine. Decisive le volontà del centrale ex Avellino e del suo futuro allenatore Ventura: il primo non aveva alcuna intenzione di lasciare la Salernitana dopo una sola stagione vissuta dalle parti dell’Arechi, il secondo invece ha dato il suo placet per la presenza del calciatore in organico. Ed allora tutto pronto per la firma sul contratto che avrà la durata di due anni a cifre leggermente superiori rispetto a quelle pattuite appena dodici mesi fa. Se per Migliorini il futuro sembra decisivo, stessa cosa non po' dirsi per Raffaele Schiavi e Romano Perticone a cui il club granata sta cercando una collocazione in serie B.

© RIPRODUZIONE RISERVATA