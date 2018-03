Salernitana, è emergenza nazionali: out Adamonis, Radunovic e Kiyine

di Enrico Vitolo

Vero è che il prossimo impegno sarà a Frosinone, ma la Salernitana è concentrata anche sulle gare con Novara (25 marzo all’Arechi) ed Empoli (29 marzo in trasferta). Questo perché il club granata dovrà provare a trovare una soluzione per evitare di perdere per il doppio impegno Boris Radunovic, Marius Adamonis e Sofian Kiyine. Il primo dovrebbe essere convocato dalla Nazionale Under 21 della Serbia per l’impegno del 23 marzo contro Gilbiterra, il problema in questo caso però potrebbe riguardare più che altro il viaggio aereo che potrebbe essere condizionato dai vari scali. Capitolo Adamonis. Anche il lituano, già certo della convocazione, sarà impegnato con la sua Under 21 ma per due impegni: il 23 marzo giocherà in casa a Gargzdai contro la Finlandia, il 27 invece trasferta a Lublino per affrontare la Polonia. Infine Kiyine che a breve riceverà la comunicazione ufficiale della convocazione nell’Under 21 del Marocco. Per il gioiellino scuola Chievo Verona sembra certa l’assenza con il Novara, ad Empoli invece dovrebbe arrivare poche ore prima della partita insieme ad Adamonis.

© RIPRODUZIONE RISERVATA