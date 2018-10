Salernitana senza Akpa Akpro: ​Mantovani stringe i denti

di Enrico Vitolo

Poteva essere la novità nella formazione titolare, ed invece Akpa Akpro è costretto ad alzare bandiera bianca in occasione della trasferta di Crotone. Tutta colpa di una botta rimediata nei giorni scorsi durante l’amichevole con la formazione Primavera che lo costringerà quindi a vedere da casa la gara dello Scida. È invece presente nell’elenco dei convocati diramato da Colantuono dopo la rifinitura di questa mattina Valerio Mantovani che stringerà i denti e proverà a comporre nuovamente il terzetto con Migliorini e Gigliotti. In preallarme c’è comunque Pucino. Per il resto tutto confermato, spazio nuovamente al 3-4-1-2 con Mazzarani alle spalle di Djuric e Jallow. A centrocampo Casasola, Di Tacchio e Vitale sono certi di una maglia da titolare, l’unico dubbio riguarda soltanto quello tra Odjer, Castiglia e Palumbo con il ghanese leggermente in vantaggio.

