Salernitana, Akpa e Di Gennaro a rischio per la gara con lo Spezia

di Enrico Vitolo

Brutte notizie per Stefano Colantuono, molto probabilmente Akpa Akpro e Di Gennaro non saranno disponibili sabato pomeriggio per la sfida dell’Arechi contro lo Spezia. Lo staff medico non ha ancora preso la decisione finale, ma pur immaginando una convocazione nessuno dei due giocherebbe dal primo minuto. Ma i problemi non finiscono qui per la Salernitana, perché ad aggravare la situazione ci sono anche le condizioni non ottimali di Castiglia e Mazzarani. Loro due, però, non mancheranno nel week-end, ma nonostante questo Colantuono sta valutando attentamente la scelta del terzetto da proporre in mediana. Di Tacchio e Odjer sono già certi di una maglia da titolare, l’ultima potrebbe invece essere consegnata al giovanissimo Andrè Anderson che nell’amichevole di questo pomeriggio contro la formazione Primavera è stato schierato proprio da interno di centrocampo.

