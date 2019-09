Salernitana, Akpa fuori un mese: niente derby con il Benevento

di Enrico Vitolo

Ora è arrivata anche la conferma, dopo i dubbi delle ore scorse Akpa Akpro ha appurato che dovrà saltare il derby di lunedì 16 contro il Benevento. Ma non solo. Il rischio, infatti, è quello di dover saltare addirittura tutto il mese di settembre e quindi anche le gare con Trapani, Chievo Verona e Livorno. Intanto la Salernitana ha diramato un comunicato stampa con il bollettino medico del centrocampista: «Gli esami strumentali a cui si è sottoposto il calciatore hanno evidenziato una lesione muscolare a carico del bicipite femorale destro. Un nuovo controllo diagnostico sarà effettuato tra 10 giorni per valutare la prognosi esatta». Spera, invece, di recuperare per il derby Kiyine che ha riportato un trauma contusivo-distorsivo al piede destro, per il momento tanti dubbi e poche certezze.

