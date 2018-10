Salernitana con i cerotti: in dubbio Akpa, Odjer, Mazzarani e Jallow

di Enrico Vitolo

Più che il pareggio subito nel finale di gara dello Scida, che ha fatto comunque molto male, in casa Salernitana c’è soprattutto rammarico per i numerosi infortuni che potrebbero lasciare il segno in vista del turno infrasettimanale di mercoledì sera contro il Livorno (ore 19). Nulla di gravissimo o realmente preoccupante, ma ad ogni modo sono problemi che molto probabilmente condizioneranno le prossime scelte in chiave formazione di Colantuono. Akpa Akpro, già assente a Crotone, continua ad avere fastidio dopo la botta rimediata nell’amichevole con la Primavera, Odjer ha rimediato una contrattura, Mazzarani domenica sera ha invece giocato gli ultimi minuti con i crampi, mentre Jallow ha un problema muscolare. Nessuno di loro, a poco più di quarantotto ore dal fischio d’inizio della sfida dell’Arechi, dovrebbe trovare spazio nell’undici titolare.

