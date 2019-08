Salernitana: Alessio Cerci è pronto a dire sì

di Enrico Vitolo

Forse ci siamo, dopo un lungo tira e molla Alessio Cerci è pronto a dire di sì alla Salernitana. Nelle prossime ore, infatti, l’ex Verona dovrebbe finalmente abbracciare i granata e a riabbracciare il suo vecchio mentore Gian Piero Ventura. Dopo qualche tentennamento Cerci sembra aver accettato l’offerta della Salernitana che prevede un contratto biennale con opzione per il terzo in base al raggiungimento di determinati obiettivi. Una volta messa la firma sul contratto, il diesse Fabiani dovrà poi lavorare per trovare una sistemazione a Djuric o Calaiò. Ma il mercato in entrata, comunque, non è ancora terminato: in attesa di ufficializzare Jaroszynski, che è già in gruppo, si continua a lavorare per Bianchetti e Rispoli per la difesa, ma anche per Valdifiori e Gustafson per il centrocampo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA