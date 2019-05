Salernitana, allenamenti prolungati fino all’11 giugno

di Enrico Vitolo

Non si può far altro che aspettare, e allora ecco la decisione da parte di Leonardo Menichini di prolungare gli allenamenti fino al prossimo 11 giugno. E pensare che nei giorni scorsi, secondo rumors, il patron Claudio Lotito era già pronto a dichiarare ufficialmente il rompete le righe, poi però gli ultimi avvenimenti hanno indotto la Salernitana a non staccare la spina. Anzi. Dopo la seduta mattutina svota venerdì al Mary Rosy, la squadra granata usufruirà comunque di due giorni di riposo per poi tornare ad allenarsi lunedì pomeriggio sempre al Mary Rosy. In quell’occasione lo staff medico valuterà le condizioni fisiche di Mantovani, Migliorini e Djuric che potrebbero riaggregarsi in tempi brevi al resto del gruppo. Qualche dubbio in più, invece, su Pucino, Schiavi, Djavan Anderson e Orlando.

