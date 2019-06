Salernitana, ancora dubbi sul ritiro estivo

di Enrico Vitolo

Sud o nord, il dubbio persiste e verrà sciolto solamente nei prossimi giorni dopo un’attenta analisi. La Salernitana, infatti, continua a valutare più opzioni sul nome della località che dovrà ospitare il ritiro estivo della prossima stagione. Dopo aver visitato lo scorso 19 giugno il quartier generale di San Gregorio Magno, dove potrebbe svolgersi anche solo la seconda parte della preparazione precampionato, a stretto giro Leonardo Menichini farà lo stesso con altre tre opzioni attualmente prese in considerazione dal club granata. Oltre alla possibilità di poter restare vicino ai propri tifosi, la dirigenza e soprattutto lo staff tecnico sono infatti attratti soprattutto dall’idea di allontanarsi da Salerno al fine di evitare eventuali problemi con il clima del sud. Ed allora ecco che le piste Abruzzo, Toscana e Trentino restano delle ipotesi da non scartare. Il tempo però scorre via e la decisione va presa in poco tempo.

